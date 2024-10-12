從延安譜寫奮進新篇感知“為人民服務”

延安市寶塔區行政審批服務局張思德為民服務隊工作人員楊姣（左）在延安市政務服務中心幫助群眾辦理業務（2024年8月9日攝）。（新華社） 中評社北京10月12日電／據新華社消息，這裡是延安，一座精神永恒與信仰澎湃的城市。延安時期，黨提出全心全意為人民服務的根本宗旨並寫入黨章。



2022年10月，習近平總書記在延安考察時強調，中國共產黨是人民的黨，是為人民服務的黨，共產黨當家就是要為老百姓辦事，把老百姓的事情辦好。



今年秋天，記者再訪延安，這裡瓜果飄香，山鄉巨變。群眾從一棵棵果樹上“種出”幸福光景，在一項項改革中嘗到民生甜頭，深切體會到，我們黨踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，矢志不渝、奮鬥不止，兌現了帶領人民創造美好生活的莊嚴承諾。



“幸福果”裡映照初心



秋日延安，雲淡天高。當地一座蘋果科技示範基地裡，紅色的“富士”、黃色的“秦玉”、青色的“王林”……各色品種的蘋果掛滿枝頭。



2022年10月，習近平總書記在延安市安塞區高橋鎮南溝村考察時指出，“大力發展蘋果種植業可謂天時地利人和，這是最好的、最合適的產業，大有前途”，強調“把富民政策一項一項落實好，加快推進農業農村現代化，讓老鄉們生活越來越紅火”。



沿著總書記指引的方向，當地加快建設全國蘋果高質量發展先行區。推廣節水技術，實施品牌戰略，推動三產融合……如今，延安蘋果產量已占全國九分之一，農民經營性收入的六成來自蘋果。



“山峁綠來蘋果紅，老漢高興地唱起來……”正是豐收時節，南溝村農民趙永東的信天游曲調悠悠。“每畝防雹網補助2000元，防凍劑免費發放，技術員上門指導……”他說，一項項惠民政策裡，有黨對群眾的牽掛。

