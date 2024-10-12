全國政協十四屆常委會第九次會議閉幕

10月11日上午，政協第十四屆全國委員會常務委員會第九次會議在北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。（新華社） 中評社北京10月12日電／據新華社消息，政協第十四屆全國委員會常務委員會第九次會議11日上午在京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。他表示，習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話，為新時代新征程人民政協事業高質量發展指明了前進方向、提供了根本遵循。人民政協要把深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神作為重大政治任務，深刻領會和把握習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，深刻領會和把握人民政協的光輝歷程和歷史貢獻、人民政協的鮮明中國特色和顯著政治優勢、全面發展協商民主的部署要求、新時代人民政協工作的重點任務、人民政協工作的根本保證，把思想和行動統一到講話精神上來，增強做好人民政協工作的榮譽感、責任感、使命感，推動各項任務部署和工作要求落到實處，堅定不移把人民政協制度堅持好、把人民政協事業發展好、把人民政協政治優勢發揮好。



王滬寧表示，習近平文化思想引領新時代我國文化事業取得歷史性成就，為推動社會主義文化繁榮興盛、建設社會主義文化強國提供了強大思想武器和科學行動指南。我們要深入學習貫徹習近平文化思想，堅定文化自信，擔負新時代的文化使命，聚焦中共二十屆三中全會《決定》提出的深化文化體制機制改革重要舉措和有關重點問題，持續深化研究、積極協商議政，為文化強國建設廣謀良策、廣聚共識。



經表決，會議決定增補鄧小剛、庹震為第十四屆全國政協委員；任命李小鵬為經濟委員會副主任、鄧小剛為農業和農村委員會駐會副主任、庹震為教科衛體委員會副主任、徐樂江為民族和宗教委員會副主任，梁曄不再擔任農業和農村委員會駐會副主任；通過關於接受龔六堂辭去第十四屆全國政協委員的決定；通過關於撤銷肖龍旭第十四屆全國政協委員資格的決定。會議追認關於免去李微微第十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任職務，撤銷李微微、李健第十四屆全國政協委員資格的決定。



閉幕會後舉行全國政協十四屆常委會第七次學習講座，中國社會科學院學部委員、中華文明探源工程首席專家王巍應邀作題為“何以中國——中華文明探源工程的主要成果與啟示”的講座。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震出席。