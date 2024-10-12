四川：深挖腐敗窩案　查個水落石出

圖為甘銀衝（左二）正在核查案情。（中央紀委國家監委） 中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，“項目建設進度怎麼樣？能否如期投入使用？所有的招投標一定要嚴格依法進行。”國慶前夕，四川省廣安市紀委監委駐鄰水中學紀檢監察組組長、鄰水中學紀委書記甘銀衝來到鄰水中學南校區項目施工現場，仔細察看項目建設進展情況，監督推動項目依法高效推進。



自1993年參加工作以來，甘銀衝先後在鄰水縣人民檢察院、縣紀委監委的多個崗位工作過，2023年9月，任廣安市紀委監委駐鄰水中學紀檢監察組組長、鄰水中學紀委書記。他勇於攻堅克難，秉公執紀執法，參與辦理黨員幹部違紀違法案件300餘件，其中職務犯罪案件50餘件，每一起案件都做到了事實清楚、證據確鑿、程序合法、手續完備、定性準確、處分恰當。由於工作成績突出，他被評為“四川省紀檢監察系統先進個人”，2022年9月，受到中央紀委國家監委嘉獎。



抽絲剝繭，深挖徹查醫藥購銷領域腐敗窩案



2020年，時任鄰水縣紀委副書記、監委副主任的甘銀衝帶領專案組辦理一起醫藥購銷領域腐敗案件——鄰水縣第二人民醫院腐敗窩案。這是該縣近十年來涉案金額最大、涉案人員最多的“全鏈條”腐敗窩案。



該案案情複雜、線索繁多，涉及醫院院長、財務、庫管、醫生等眾多人員，而專案組參與初核的人手卻十分有限。為了提高初核效率，甘銀衝將核查組兵分兩路，一路梳理銀行流水、分析資金走向，另一路調取其他相關資料，走訪相關人員。



很快，核查組發現，在該醫院的藥械供貨單上，頻繁出現藥商李某某的名字，所涉金額巨大。甘銀衝認真比對該醫院的藥械採購資金撥付明細，發現李某某提供的藥械比其他供貨商的同類貨品價格更高，但醫院對其撥付資金的速度卻更快。

