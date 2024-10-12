﻿日本原爆受害者組織獲諾貝爾和平獎

圖：“日本被團協”理事長箕牧智之（右）11日在廣島見記者。＼美聯社 中評社北京10月12日電／據大公報消息，綜合共同社、NHK報導：挪威諾貝爾委員會11日將諾貝爾和平獎授予日本原爆被害者團體協會（簡稱“日本被團協”）。該組織的成立宗旨是普及原爆真相，從受害者的角度出發，呼籲廢除核武。這是日本已故前首相佐藤榮作在1974年獲頒和平獎以來，日本再有個人或組織被授予諾貝爾和平獎。



“日本被團協”成立於1956年，是由廣島和長崎原爆幸存者組成的全國性組織。在推動全面禁止核武開發、持有與使用的“禁止核武器條約”談判會議中，該組織收集約300萬人的簽名，推動條約通過。與此同時，“日本被團協”持續發動連署，呼籲所有國家加入該條約，並向聯合國提交了約1370萬人的連署簽名。



諾貝爾委員會評價稱，“日本被團協”與原爆受害者代表非同尋常的努力，為確立“核禁忌”作出了巨大貢獻。“日本被團協”理事長、原爆幸存者之一箕牧智之得知獲獎消息後激動落淚，表示難以置信。他呼籲全世界繼續一起努力，推動實現廢除核武和持久和平。



諾貝爾和平獎一直被質疑“政治化”。由於俄烏衝突和巴以衝突仍在持續，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯早前表示，考慮到世界局勢的嚴峻，今年或許不應頒發和平獎。