新質生產力為中國—東盟合作注入新動能

（圖：新華社） 中評社北京10月12日電／據新華社消息，大尺寸雙鷗翼門，貫穿式LED燈帶，溜背式車頂線條向後延伸並逐漸下沉……在第21屆中國—東盟博覽會上，一台產自上汽通用五菱的新能源概念車吸晴無數。它的名字叫“東盟之光”，在本屆東博會開幕式當天全球首發。與“東盟之光”一同亮相的，還有上汽通用五菱旗下的兩款新能源全球產品。



印度尼西亞是上汽通用五菱揚帆海外的主陣地之一。通過“跨國建廠”“跨國搬鏈”，上汽通用五菱帶動國軒、中車等產業鏈夥伴組團出海。



上汽通用五菱是眾多中國新能源汽車品牌助力印尼及其他東盟國家能源轉型的縮影。新能源汽車作為中國新質生產力的重要名片之一，逐漸走進東盟國家千家萬戶。



第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會於9月24日至28日在廣西南寧舉行。戰略新興專題是本屆東博會新增專題，集中展示綠色低碳、數字技術、新能源及智能網聯汽車、生態環保等新興領域成果及應用。



作為本屆中國—東盟博覽會首席戰略合作夥伴，中國能源建設集團有限公司與老撾、馬來西亞簽訂3個國際項目，總金額79億元人民幣，涉及光伏、綠氫、生物質發電等產業。近年來，中國能源建設集團有限公司持續深化與東盟在綠色能源領域的合作，在東盟參建的新能源項目不斷增加。



近三年，中國能源建設集團有限公司在東盟國家新簽合同338億美元，年增速達17%。新加坡裕廊島儲能項目採用中國最新的數智化儲能產品建成，具有單機容量大、功率密度高、集成度高等多重優勢；泰國詩琳通大壩綜合浮體光伏項目投運後每年可減少二氧化碳排放4.7萬噸；越南嘉萊300兆瓦風電項目建成後預計年發電量達9億千瓦時。



近年來，東盟國家普遍重視發展可再生能源。從印尼的中國華電巴厘島電廠，到柬埔寨額勒賽下游水電站……中國技術讓東南亞國家民眾用上更加經濟、穩定、清潔的綠色電能。

