電影國慶檔，市場新變化

10月4日，在北京首都電影院大堂內展示的電影海報。新華網 中評社北京10月12日電／據新華網消息，2024年國慶檔（10月1日－10月7日）總票房最終定格在21億元，基本符合此前業內對衝擊20億元票房的預期。



據燈塔研究院發布的《2024年國慶檔電影市場洞察報告》（以下簡稱“報告”），國慶檔首日票房4.9億元，達到了近三年國慶檔單日票房最高，不過隨後幾天票房趨勢未能持續，檔期內人均觀影為1.19次，九成觀眾在檔期內只看一部影片。相較往年，今年國慶檔票房不算突出。



電影國慶檔的表現，是否是當前電影市場變化的一個突出信號？



哪些人走進電影院？



“中國電影市場35歲＋觀眾占比連續多年上漲，今年已經上漲至接近三分之一。”燈塔專業版數據分析師張晉說，近年來家庭觀影需求大幅增加，有教育意義的影片，例如愛國教育主題的《志願軍：存亡之戰》，文化教育主題的《長安三萬里》都取得亮眼的票房成績。



其中，《志願軍：存亡之戰》檔期內票房超過8億元，居於國慶檔首位，報告顯示，有21.9%的觀眾是三人及以上結伴觀影，不少家長帶孩子走進電影院去瞭解這段歷史。



此外，國慶檔女性購票占比近六成，較2023年提升。在上映的10部影片中，《浴火之路》《749局》《只此青綠》《大頭兒子和小頭爸爸6：迷你大冒險》《皮皮魯和魯西西之309暗室》的用戶畫像均偏女性。

