中評社北京10月12日電／據新華社消息，紐約股市三大股指11日上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲409.74點，收於42863.86點，漲幅為0.97%；標準普爾500種股票指數上漲34.98點，收於5815.03點，漲幅為0.61%；納斯達克綜合指數上漲60.89點，收於18342.94點，漲幅為0.33%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊九漲二跌。金融板塊和工業板塊分別以1.95%和1.79%的漲幅領漲，非必需消費品板塊和科技板塊分別下跌0.41%和0.03%。



