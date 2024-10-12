銀發產業迎來“科創”新機遇

中評社北京10月12日電／據新華社消息，從便於老年人起身的智能升降沙發、可升降床墊，到防止老年人摔傷的氣囊防摔衣，再到幫助老年人保暖的發熱腰帶……在科技創新加持下，以居家養老產品和適老化改造設施為代表的銀發產業蓬勃發展，正迎來新的機遇。



國家統計局數據顯示，2023年末，中國60周歲及以上人口超2.96億，老年人口基數大，老齡化速度快。天津市老齡產業協會會長王淑潔說，發展銀發經濟，既是實現老年群體美好生活向往的現實需要，也是經濟社會高質量發展的新動能。



在天津富勤科技股份有限公司展廳內，有一款石墨烯取暖坐墊，看似其貌不揚，卻藏著“大門道”。插上充電寶，坐墊開始微微發熱，坐上去感覺暖意融融。公司董事長劉宇新介紹，產品利用石墨烯薄膜通電後發熱、釋放遠紅外光波，人體直接接觸按壓溫而不燙的特性，提高了使用安全性。



“今年年初，我國首個支持銀發經濟發展的專門文件發布，利好政策不斷推出，更加堅定了我們進軍銀發產業的決心。”公司董事長劉宇新說，經過十多年的發展，公司的自發熱產品市場認可度逐漸提升，銀發經濟發展潛力巨大，公司希望能發揮自身科技創新能力強的優勢，研發更多適老產品。



“養老健康事業的科技創新關乎每位老年人的幸福晚年，也關乎國家的長遠發展。面對老年人的多樣化需求，通過科技創新手段提升養老服務質量，是應對人口老齡化挑戰的關鍵。”中國老年保健協會執行會長李明義說。



如今，在科技元素加持下，傳統家居用品正在加速向適老化邁進。



不久前舉辦的2024天津國際銀發經濟博覽會上，一款智能適老功能床墊吸引了不少觀眾駐足。在手機上簡單操作即可調整床墊狀態，還可以通過App關注睡眠數據。上海悅福康養老服務有限公司總經理仇偉介紹，這款適老功能床墊設置了緊急情況一鍵呼叫等功能，既能滿足老年人的護理需求，也能在突發緊急狀況時第一時間通知家屬或護理人員。

