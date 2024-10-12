中評社北京10月12日電／據新華社消息，以“信任和信心——共商金融開放合作 共享經濟穩定發展”為主題的2024金融街論壇年會將於10月18日至20日在北京金融街舉辦。記者11日從主辦方召開的新聞發布會獲悉，本屆論壇年會進一步豐富優化議題設置，提升國際化水平，來自全球30多個國家和地區的500餘位嘉賓將出席。



金融街論壇年會組委會秘書處執行秘書長、北京市西城區區長劉東偉介紹，本屆論壇年會採取“主論壇＋平行論壇＋金融科技大會”活動框架，主論壇、平行論壇共設置25場議題活動、3場投融資對接活動，金融科技大會共設置17場活動。



據瞭解，論壇年會議題設置緊扣金融高質量發展目標任務，主論壇聚焦“防風險、強監管、促發展”工作主線，平行論壇覆蓋經濟金融領域重點熱點內容，並首次邀請工業和信息化部、央企國企承辦相關議題，突出論壇年會“金融與實體經濟良性互動平台”定位作用；設置香港、盧森堡、東京三個分會場，首次邀請香港金融發展局到北京承辦議題活動；論壇年會外籍發言嘉賓比例達40%。



為促進企業與金融機構交流，論壇年會打造基金專題論壇，邀請國家部委、國家級和市級投資基金、頭部外資投資基金、產業方代表參與；舉行企業“微路演”、產融對接會；通過交流酒會、金融街發布、專題會見等形式宣傳推介招商優勢政策。



金融街論壇創立於2012年，自2020年起，金融街論壇年會升格為國家級、國際性專業論壇。本屆論壇年會由北京市人民政府與中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、新華通訊社、國家外匯管理局共同主辦。