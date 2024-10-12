期貨市場迎來重磅綜合性文件

中評社北京10月12日電／據新華社消息，日前，國務院辦公廳轉發中國證監會等部門《關於加強監管防範風險促進期貨市場高質量發展的意見》。這一專門針對期貨市場的綜合性文件，系統全面部署8個方面的政策措施，推動構建全方位、立體化的期貨市場發展與監管布局。