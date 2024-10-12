【
大
中
小
】 【
打 印
】
期貨市場迎來重磅綜合性文件
http://www.CRNTT.com
2024-10-12 12:14:25
中評社北京10月12日電／據新華社消息，日前，國務院辦公廳轉發中國證監會等部門《關於加強監管防範風險促進期貨市場高質量發展的意見》。這一專門針對期貨市場的綜合性文件，系統全面部署8個方面的政策措施，推動構建全方位、立體化的期貨市場發展與監管布局。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
全國期貨市場累計成交額同比增長3.68%
(2024-09-06 20:07:14)
1月份期貨市場沉澱資金下降明顯
(2024-02-01 16:15:44)
期貨市場要探索中國特色
(2024-01-08 08:45:51)
證監會：“商品期貨市場量化交易”未被叫停
(2024-01-06 09:44:55)
紐交所黃金期貨市場12月黃金期價12日下跌
(2023-10-13 18:47:00)
紐交所期貨市場12月黃金期價28日下跌
(2023-09-29 12:20:23)
中國證監會公布2023年期貨公司分類結果
(2023-09-17 09:37:47)
中國期貨價格國際影響力顯著提升
(2023-09-08 18:13:04)
我國期貨市場不斷探索創新
(2023-05-22 10:57:46)
動蕩環境下期貨市場迎來新機遇
(2023-03-31 14:17:32)