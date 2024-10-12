我國加強新材料中試平台建設

中評社北京10月12日電／據新華社消息，記者11日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、國家發展改革委近日聯合印發《新材料中試平台建設指南（2024—2027年）》，提出到2027年，力爭建成300個左右地方新材料中試平台，擇優培育20個左右高水平新材料中試平台，打造專業化建設、市場化運營、開放式服務的中試平台體系。



建設指南聚焦短板材料突破和前沿材料創新的關鍵共性技術，以支撐科技成果轉化形成產業化能力為目標，支持引導地方開展新材料中試平台建設和能力提升，推動科技創新和產業創新融合發展。



圍繞基礎條件、技術支撐、公共服務等能力，建設指南要求新材料中試平台完善數字化、網絡化、智能化能力，建強科技成果篩選與前景評估、技術驗證與工藝熟化、技術成果推廣交易等核心功能，開展關鍵工藝技術、專用裝備的放大和系統集成，拓展提供技術成果轉移轉化、創新企業孵化培育、投融資推介對接等全鏈條市場化服務。



建設路徑上，建設指南提出，支持採用靈活多樣建設模式，探索中試費用共同分擔機制，健全中試平台運營管理體系，形成中試平台自我造血能力。



下一步，有關部門將加大配套保障，深化產融合作，定期組織發布中試平台名錄及公共服務能力清單，加快壯大新材料產業。