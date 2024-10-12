勝利濟陽頁岩油36口油井峰值日產油超百噸

中評社北京10月12日電／據新華社消息，記者近日從中國石化勝利油田獲悉，勝利濟陽頁岩油國家級示範區建設取得重大成果，目前已投產94口頁岩油水平井，其中36口頁岩油井峰值日產油超百噸，單井峰值日產油262.8噸，刷新國內頁岩油單井日產最高紀錄；示範區已落實頁岩油控制預測儲量17.3億噸，日產油達1600噸，累產油突破80萬噸。



頁岩油是一種新興油氣資源，具有廣闊的開發前景。2021年12月，勝利油田成功申報勝利濟陽頁岩油國家級示範區，成為繼新疆吉木薩爾、大慶古龍後我國第三個國家級頁岩油示範區，也是國內首個陸相斷陷湖盆頁岩油示範區。



據介紹，勝利濟陽頁岩油埋藏深、成熟度低，勘探開發面臨一系列世界級難題。近年來，勝利油田先後部署一批系統取心井，基於對上萬米岩心的研究，通過15萬次室內實驗，攻關國家級、省部級研究課題40餘項，提出“儲、縫、壓”三元儲滲理論，初步明確了勝利濟陽頁岩油富集、高產規律。



勝利油田集中力量攻克了頁岩油高溫、高壓、湧漏並存的世界級難題，形成了以合成基鑽井液體系為核心的優快鑽井技術，使地下超過3300米深度、水平段大於2000米的水平井得以高效鑽進，鑽井周期從133天縮短到29.5天。今年，6000米井深的鑽井周期僅為17.7天。