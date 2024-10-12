如何讓高齡老人放心“跟團游”？

中評社北京10月12日電／據新華社消息，“70多歲的父母退休後想出去玩，但做子女的沒空，報團又因為年紀大被要求‘提供健康證明’‘家屬陪同’。”銀川市民劉梅紅為了圓父母去北京旅遊的願望，跑了好幾家旅行社都沒成功。



當下正是適宜旅遊的季節，但有不少像這樣因為年齡被“拴”住腳步的高齡老人。事實上，不少70歲甚至80歲以上的高齡老人仍然活力滿滿，如何更好滿足他們的出游需求？



高齡老人跟團限制多



剛剛過去的十一假期，不少老年遊客表示，自己雖然有出游意願，但報團旅行經常面臨各種限制。



記者以報名者的身份線上線下採訪了十幾家旅行社，其中多數旅行社對遊客年齡有要求，高齡老人參團存在不少限制。



比如，遼寧康輝國際旅行社表示，隨團出行時，不建議75周歲以上的旅遊者單獨報名；寧夏新文化國際旅行社要求65周歲以上的參團老年人簽署免責協議；上海春秋國際旅行社（集團）有限公司部分前往貴州、重慶的旅遊產品，因活動強度大，要求70周歲以上的老年人參團時需要有家人陪同且提供健康承諾書等。



不過，為了客源，不同的旅行社也有自己的折中方案。



如果有家屬陪同或提供體檢報告、簽署健康告知書，相關要求在實際報名時會適當放寬。“我們需見到老人身體尚可，才能盡量滿足他們的需求。”遼寧康輝國際旅行社負責人說。

