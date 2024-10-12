抓住超高清視頻“超高速”發展機遇

中評社北京10月12日電／據經濟日報消息，國家廣播電視總局近日透露，計劃到2025年底，全國將新開播包括央視和省級衛視在內的13個超高清頻道，屆時我國超高清頻道將超過20個。不僅如此，在愛奇藝、優酷、騰訊等網絡視聽平台上，超高清節目也將逐漸成為主流。



所謂超高清視頻，是指具有4K或8K分辨率，符合高幀率、高位深、廣色域、高動態範圍等技術要求的新一代視頻。在巴黎奧運會期間，超高清視頻讓體育迷們能夠身臨其境感受比賽的精彩瞬間；三星堆考古直播，網友能沉浸式觀賞國寶，也得益於超高清視頻技術的創新應用。這些都是超高清視頻領域的典型應用案例。



超高清視頻不僅在廣播電視、文化娛樂等領域嶄露頭角，在安防監控、醫療影像等領域也有著廣泛應用前景。多年前，國外科技企業就競相布局超高清視頻產業。近年來，國家廣播電視總局、工業和信息化部等部門相繼出台多項政策，推動我國超高清視頻“超高速”發展。當前，超高清視頻技術已經加速向經濟社會各領域滲透，日益成為培育發展新質生產力的重要引擎。



從需求側看，發展超高清視頻有助於滿足人們對高品質視聽節目的需求。從早期的黑白屏幕到如今的彩色高清智能電視，科技進步讓人們的娛樂生活變得越來越豐富多彩。超高清視頻技術的突破和應用，將進一步改變人們看電視的方式，為用戶帶來身臨其境的視聽體驗，更好滿足人們日益增長的精神文化需求。



從生產端看，發展超高清視頻是廣播電視提質升級的重要方向，對擴大內需、促進文化產業和數字經濟發展具有重大意義。發展超高清視頻產業能夠直接帶動制播設備、終端產品、顯示面板、芯片等產業鏈整體迭代升級，促進數字技術創新和內容創作繁榮。推動超高清技術創新和產品應用，也有助於提振電子產品等大宗消費。隨著5G、AI、VR／AR等技術與超高清視頻技術的深度融合，還會迸發出大量新場景、新應用、新模式，持續推動文化產業繁榮發展。