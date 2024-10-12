李強會見老撾國會主席賽宋蓬

中評社北京10月12日電／據新華社消息，當地時間10月11日，國務院總理李強在老撾國會會見老撾國會主席賽宋蓬。



李強表示，中老是社會主義友好鄰邦，在爭取國家獨立和民族解放鬥爭中相互支持，在各自改革開放和革新事業中互學互鑒，“同志加兄弟”是兩黨兩國傳統友誼的生動寫照。在習近平總書記、國家主席和通倫總書記、國家主席戰略引領下，中老關係邁入構建命運共同體新時代。中方願同老方密切高層交往，加強戰略溝通，牢牢把握兩國關係的正確方向，深化各領域全方位合作，為中老命運共同體建設行穩致遠增添新的動力。



李強指出，中方願同老方加強立法機構交往。希望雙方落實好兩國立法機構合作協議，用好合作機制平台，保持立法機構高層、專門委員會、雙邊友好小組的良好交往勢頭，促進雙方治國理政和立法監督經驗交流，更好服務中老關係大局，為雙方共促發展繁榮提供更多助力。



賽宋蓬表示，老中傳統友誼深厚，全面戰略合作夥伴關係發展勢頭良好。習近平總書記提出的共建“一帶一路”倡議和三大全球倡議在國際社會廣受贊譽，老方高度讚賞、堅定支持。感謝中方長期以來對老經濟社會發展的支持，老方願同中方加強立法機構交往，深化治國理政經驗交流，促進老中友好和務實合作深入發展，推動老中命運共同體建設取得更多成果。