李強會見老撾人民革命黨中央總書記通倫

中評社北京10月12日電／據新華社消息，當地時間10月11日，國務院總理李強在老撾主席府會見老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。



李強首先轉達習近平總書記、國家主席對通倫總書記、國家主席的親切問候，並祝賀老方成功舉辦東亞合作領導人系列會議。李強表示，中老是社會主義同志加兄弟，建交60多年來，兩黨兩國關係經受住國際風雲變幻考驗，不斷煥發出新的蓬勃生機。習近平總書記同通倫總書記保持密切戰略溝通，為新時代中老命運共同體建設把舵領航。中方始終把發展對老關係置於中國周邊外交的特殊重要位置，願同老方一道遵循兩黨兩國最高領導人的戰略引領，深化政治互信，加強互利合作，攜手共建高標準、高質量、高水平的中老命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉。



李強指出，中方堅定支持老撾走符合本國國情的社會主義道路，願同老方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持。雙方要加快落實構建中老命運共同體新版行動計劃，持續推進“一帶一路”倡議與老撾“變陸鎖國為陸聯國”戰略對接，拓展貿易、投資、產能、電力、礦產等各領域務實合作，進一步挖掘潛力，發揮中老鐵路的帶動效益，推動中老全方位合作取得更多可視成果。中方願同老方拓展文化、旅遊、教育等人文交流合作，不斷增進相互理解和友誼，為兩國深化合作奠定更加堅實的民意基礎。



通倫請李強轉達對習近平總書記、國家主席的誠摯問候，祝賀中共二十屆三中全會勝利召開，祝賀中華人民共和國成立75周年。通倫表示，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，中國取得舉世矚目的歷史性發展成就，國際影響持續上升，老方對此高度評價。老撾黨、政府和人民始終視中國為密不可分的好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴，將堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉港等問題上維護核心利益，堅定支持三大全球倡議。老方願同中方進一步密切高層往來，加強老撾國家發展戰略與共建“一帶一路”倡議對接，推進老中鐵路等重點領域合作，深化人文交流，推動老中命運共同體建設邁向更高水平，更好造福兩國人民。