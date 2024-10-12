李強會見新加坡總理黃循財

中評社北京10月12日電／據新華社消息，當地時間10月11日，國務院總理李強在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見新加坡總理黃循財。



李強表示，長期以來，中新保持密切、良好的高層交往，兩國領導人就事關雙方長遠利益的戰略性問題深入交換意見，共商發展大計，這是中新推進發展兩國關係的獨特優勢和重要保障。中方願同新方延續這一優良傳統，加強戰略溝通協調，堅定支持彼此維護核心利益，持續築牢政治互信基礎，把握好中新關係的正確方向。



李強指出，當前，中新都處在國家發展建設的關鍵時期。明年兩國將迎來建交35周年，中方願同新方以此為契機，加強發展對接，發揮互補優勢，堅持以高質量、前瞻性引領兩國全方位合作。雙方要拉緊經貿紐帶，積極發掘更多利益聯結點、合作增長點，拓展先進製造、數字經濟、人工智能等前沿領域合作，深化教育、文旅、青年、地方交流合作，更好促進共同發展。中方願同新方加強多邊協調配合，堅持開放包容，堅定促進貿易投資自由化便利化，加快推進區域經濟一體化進程，共同維護亞洲和平穩定發展。



黃循財表示，當前新中關係發展勢頭良好，各領域合作取得長足進展，高度契合新中“全方位高質量的前瞻性夥伴關係”定位。新方堅定奉行一個中國政策，反對“台獨”，不會被任何“台獨”勢力所利用。新方願同中方密切高層交往，持續增進互信，推進經貿、數字經濟、第三方市場等領域合作，密切人文交流。新方支持中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，願同中方保持國際多邊事務溝通協調，共同反對保護主義，為促進地區和平、穩定和繁榮作出更大貢獻。