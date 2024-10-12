趙樂際同塞浦路斯議長迪米特裡烏舉行會談

中評社北京10月12日電／據新華社消息，全國人大常委會委員長趙樂際11日下午在人民大會堂同塞浦路斯議長迪米特裡烏舉行會談。



趙樂際表示，中塞建交以來，始終相互尊重、平等相待、互利共贏。2021年，兩國元首共同決定將中塞關係提升為戰略夥伴關係，致力於攜手構建人類命運共同體。中方願同塞方密切各層級、各領域交流合作，豐富戰略夥伴關係內涵，更好造福兩國和兩國人民。



趙樂際指出，中方讚賞塞方奉行一個中國原則，希望塞方在涉及中方核心利益問題上一如既往給予堅定支持。中方將繼續堅定支持塞方維護國家主權和領土完整的努力。中方願同塞方一道，堅定相互支持，夯實政治互信；堅持開放合作，推動共同發展；加強交流互鑒，促進相知相親。以高質量共建“一帶一路”為引領，挖掘基礎設施、科技創新、綠色發展等領域合作潛力。深化文化、教育、衛生等領域合作，推動不同文明交流對話、包容互鑒、和諧共生。中塞關係是中歐關係的促進力量，希望塞方繼續為推動中歐關係行穩致遠作出積極貢獻。



趙樂際強調，立法機構交流合作是中塞關係的重要組成部分。塞方代表團成員包括塞主要政黨領導人和議員代表，這充分體現發展對華合作是塞議會和各界共識。中國全國人大願同塞議會保持高層交往良好勢頭，開展專門委員會、雙邊友好小組、人大代表和議員間的對話合作，鼓勵婦女、青年代表和議員交流。分享立法、監督工作經驗，及時批准、修改有利於務實合作的法律文件，推動政黨、地方、人文等領域交流。加強在多邊議會組織中的溝通配合，共同踐行真正的多邊主義。