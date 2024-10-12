朝鮮譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空

中評社北京10月12日電／據新華社消息，據朝中社11日報導，朝鮮外務省當天晚間發表聲明，譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空，稱此系嚴重犯罪行為。



聲明同時說，韓國利用無人機侵入平壤上空，散發反朝傳單，構成重大挑釁。朝鮮軍方開始準備應對事態發展。



另據韓聯社11日報導，韓國國防部長官金龍顯當天表示，韓軍方沒有向朝鮮發射無人機，目前還不清楚該事件具體情況，正在確認中。



報導還轉引韓國聯合參謀本部相關人士表態稱，需要確認無人機是否為韓國民間團體發射。