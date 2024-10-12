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朝鮮譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空
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2024-10-12 12:00:53
中評社北京10月12日電／據新華社消息，據朝中社11日報導，朝鮮外務省當天晚間發表聲明，譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空，稱此系嚴重犯罪行為。
聲明同時說，韓國利用無人機侵入平壤上空，散發反朝傳單，構成重大挑釁。朝鮮軍方開始準備應對事態發展。
另據韓聯社11日報導，韓國國防部長官金龍顯當天表示，韓軍方沒有向朝鮮發射無人機，目前還不清楚該事件具體情況，正在確認中。
報導還轉引韓國聯合參謀本部相關人士表態稱，需要確認無人機是否為韓國民間團體發射。
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