李雲澤率中共代表團訪問南非

中評社北京10月12日電／據新華社消息，10月8日至11日，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤率中共代表團訪問南非，出席面向南各界舉辦的中共二十屆三中全會精神宣介會，會見非國大總書記姆巴盧拉、非國大西開普省主席烏伊索以及南非審慎監管局首席執行官兼儲備銀行副行長豐迪，深入宣介中共二十屆三中全會精神，就落實兩國元首重要共識、推動兩國兩黨關係發展深入交流。南方高度評價中共二十屆三中全會重要意義，表示願同中方加強交流互鑒，深化務實合作，推動南中關係邁上新台階。