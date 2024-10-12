李強會見歐洲理事會主席米歇爾

中評社北京10月12日電／據新華社消息，當地時間10月11日，國務院總理李強在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見歐洲理事會主席米歇爾。



李強表示，去年12月習近平主席同歐盟領導人舉行會晤以來，中歐保持密切高層交往，持續推進各領域對話合作，人員往來大幅增加。雙方通過實際行動，釋放了中歐重視戰略溝通、願意加強合作的有力信號，繼續以中歐關係的穩定性為世界注入確定性。明年，中國和歐盟將迎來建交50周年。中方願同歐方一道以此為契機，進一步鞏固中歐關係穩定向好勢頭，增進戰略互信，加強互利合作，為提升雙方人民福祉、推進全球和平發展事業作出更大貢獻。



李強指出，歷史和實踐已經反復證明，中歐作為全球兩大和平、建設性力量，保持良好關係、加強務實合作有利於各自發展，有利於世界繁榮穩定，有利於共同應對全球性挑戰。當前世界百年變局加速演進，國際地區熱點問題此起彼伏，推動中歐關係健康、穩定、可持續發展既是中歐雙方的責任，也是國際社會的期待。中國將歐洲視為中國外交的重要方向和推進中國式現代化的重要合作夥伴。同時，中國也是歐洲實現能源和綠色轉型、共促和平和發展的重要合作夥伴。希望歐盟機構正確看待中國發展，制定客觀、理性的對華政策。



米歇爾表示，歐方積極評價中國近年來取得的發展成就，高度重視同中國的全面戰略夥伴關係，期待同中方加強各層級各領域交往對話，加深相互理解，拓展互利合作，增進雙方人民福祉。歐方希望通過對話協商解決有關問題，促進歐中經貿關係發展。歐盟堅持戰略自主，願同中方加強在國際多邊事務中的溝通協調，共同應對氣候變化等全球性挑戰。