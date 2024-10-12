李強出席第19屆東亞峰會

中評社北京10月12日電／據新華社消息，當地時間10月11日，國務院總理李強在老撾萬象出席第19屆東亞峰會。



李強表示，當前，世界進入新的動蕩變革期，全球經濟復甦動能不足。今年是和平共處五項原則發表70周年。在變亂交織的世界中，“和平共處”更顯可貴，堅持平等相待、互尊互利、共促穩定對亞洲保持快速發展意義重大，維護國際公平正義要繼續從五項原則中汲取智慧。五項原則時至今日不僅沒有過時，反而是大道至簡、歷久彌新，更加彰顯出其時代價值和世界意義。



李強指出，中方願同各方一道，進一步弘揚和平共處五項原則，聚焦推動構建人類命運共同體，更好凝聚共識、深化互信、加強合作，攜手開創地區和世界更加光明美好的未來。一是堅決守護和平安寧。繼續支持以東盟為中心、開放包容的區域架構，走共商共建共享的區域安全治理之路。高度警惕、堅決抑止危害地區穩定、推高衝突風險的行為。二是始終堅持互利共贏。中方願同各方積極落實習近平主席提出的全球發展倡議，發揮好各自互補優勢，在地區國家需要的綠色轉型、數字經濟等領域加大投入，更好實現普惠包容發展。三是堅定推進開放合作。全面高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快亞太自貿區建設，推進區域經濟一體化，避免把經貿問題泛政治化、泛安全化。



李強表示，地區發展繁榮離不開南海的和平穩定。中方始終致力於遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，始終恪守《南海各方行為宣言》，堅持同當事國通過對話協商妥處分歧，積極開展海上務實合作。當前，中國和東盟國家正積極推進“南海行為準則”磋商，爭取早日達成。有關域外國家應當尊重和支持中國與地區國家共同維護南海和平穩定的努力，切實為地區和平穩定發揮建設性作用。



