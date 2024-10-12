中方代表闡述中國核裁軍立場和政策主張

中評社北京10月12日電／據新華社消息，出席第79屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）的中國代表團團長、外交部軍控司司長孫曉波10日在一般性辯論上發言，闡述中國在核裁軍及全球安全治理等問題上的立場和政策主張，呼籲加強全球安全治理、構建人類命運共同體。



孫曉波表示，當今世界，沒有任何國家可以獨享安全。某些國家固守冷戰思維，全方位發展軍力，企圖以別國安全為代價謀求絕對安全，這是導致國際安全形勢日益嚴峻的根源。衹有倡導平等有序的多極化，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，才能有效維護國際和平與安全。



孫曉波強調，全面禁止和徹底銷毀核武器，建立無核武器世界，擺脫核武器與核戰爭威脅，符合全人類的共同利益。中方呼籲落實五核國領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明，有關各方均應當為此作出真誠努力。作為五核國機制協調員，中方將繼續為此作出積極努力。



孫曉波指出，核裁軍進程必須遵循“維護全球戰略穩定”和“各國安全不受減損”原則，循序漸進加以推進。



孫曉波強調，中國奉行自衛防禦的核戰略，在核政策、意圖方面高度透明。中國始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參加軍備競賽，不為別國提供核保護傘，不在別國部署核武器。任何歪曲抹黑中國核政策的企圖都是徒勞的。