蔡奇同越共中央政治局委員梁強舉行會談

中評社北京10月12日電／據新華社消息，10月11日，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在釣魚台國賓館同越共中央政治局委員、中央書記處常務書記梁強舉行會談。



蔡奇表示，習近平總書記和蘇林總書記就推進中越命運共同體建設達成重要共識，為下階段兩黨兩國關係發展指明了方向。中方願同越方共同採取務實舉措，推動落實上述重要共識。



蔡奇指出，中方將越南視為周邊外交的優先方向和社會主義道路的同行者，願同越方秉持“十六字”方針和“四好”精神，攜手開創社會主義事業廣闊前景。雙方要傳承高層交往傳統，提升政治互信。要加強兩黨理論部門合作，執行好兩黨中央對口部門、兩國地方黨委簽署的合作文件，深化治國理政經驗交流互鑒，共同提高執政能力和水平。要加快推進互聯互通，重點落實共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”框架對接合作規劃，強化務實合作，實現利益融合發展。要深化文化、旅遊、教育、衛生、新聞媒體等領域合作，賡續“同志加兄弟”傳統友誼，共同譜寫睦鄰友好新篇章。要積極倡導真正的多邊主義，在落實三大全球倡議方面走在前列，推動構建人類命運共同體。要始終在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，堅持相向而行，為各自國家建設和中越命運共同體建設提供穩定預期和良好環境。



梁強表示，越南黨和政府高度重視並始終將發展對華關係作為總體對外政策的客觀需要、戰略選擇和頭等優先，願同中方充分發揮黨際渠道對越中關係的引領作用，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層交往，鞏固政治互信，深化戰略溝通，加強發展戰略對接和互聯互通，推進經貿、人文、地方等領域交流合作不斷取得新成效，增進民間友好，規劃好明年建交75周年慶祝活動，弘揚“同志加兄弟”傳統友誼，推動越中命運共同體建設不斷向前發展。越方願同中方加強多邊協調配合，為地區及世界和平發展貢獻力量。



雙方還相互介紹了各自的國內形勢和黨建情況。