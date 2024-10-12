江蘇推出以舊換新居家適老化改造舉措

中評社北京10月12日電／據新華社消息，記者11日從江蘇省民政廳獲悉，該省多部門近日聯合印發消費品以舊換新居家適老化改造相關實施細則，將以3億元超長期國債資金支持老年人家庭開展居家適老化改造。



“實施居家適老化改造是發展銀發經濟、促進消費的重要舉措，也是積極應對人口老齡化、提升老年人生活品質的現實需要。”江蘇省民政廳副廳長林莉說，截至去年底，江蘇60周歲及以上常住老年人有2089萬人，老齡化率達24.5%。自2020年起，該省統一部署困難老年人家庭適老化改造工作，目前已完成14萬多戶老年人家庭適老化改造。



記者瞭解到，本輪居家適老化改造受益面更廣，不限困難老年人和江蘇戶籍，面向全省所有尚未享受政府購買形式進行適老化改造的常住老年人家庭，主要圍繞“如廁洗澡安全，室內行走便利，居家環境改善，智能監測跟進，輔助器具適配”等方面展開，尤其將加速推動智能化、健康化的適老產品進入老年人家庭。



根據實施細則，此輪適老化改造以自願申請為前提，堅持“一戶一補”，購置相關建議目錄、補貼清單上的產品及服務可享受補貼，其中社會老年人家庭自付50%、補貼50%，補貼上限每戶達3000元。符合條件的經濟困難老年人家庭在每戶3000元限額標準內可按實際支出獲得全額補貼。