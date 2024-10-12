國務院辦公廳轉發中國證監會等部門文件

中評社北京10月12日電／據新華社消息，日前，國務院辦公廳轉發中國證監會等部門《關於加強監管防範風險促進期貨市場高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，切實加強期貨市場監管，有效防範期貨市場風險，有力促進期貨市場平穩運行和高質量發展，助力維護產業鏈供應鏈安全、經濟金融安全和社會預期穩定，更好服務實體經濟高質量發展，服務構建新發展格局和中國式現代化。



《意見》提出，到2029年，形成中國特色期貨監管制度和業務模式總體框架，期貨市場監管能力顯著增強，品種布局與國民經濟結構更加適配，市場深度和定價能力進一步提高，建成一支誠信守法、專業穩健、服務高效的中介機構隊伍。到2035年，形成安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的期貨市場體系，主要品種吸引全球交易者充分參與，大宗商品價格影響力和市場競爭力顯著增強，中介機構綜合實力和國際競爭力進一步提高。到本世紀中葉，建成產品齊全、功能完備、服務高效、運行穩健、價格輻射全球的世界一流期貨交易所，大幅提升期貨市場服務國民經濟、配置全球資源能力，為中國式現代化和金融強國建設提供有力支撐。



《意見》部署了8方面17項重點舉措。一是嚴格監管期貨交易行為。落實賬戶實名制、交易者適當性等監管要求。二是嚴厲打擊期貨市場違法違規行為。採取有效措施，抑制過度投機。依法嚴厲打擊操縱市場等違法違規行為。三是加強期貨公司全過程監管。強化期貨公司股權管理和法人治理。規範期貨公司及其子公司經營活動。健全期貨公司風險出清長效機制。四是強化期貨市場風險防範。完善期貨保證金封閉運行和安全存管規則。常態化開展期貨市場壓力測試。提高期貨市場結算、交割等的安全保障水平。五是提升商品期貨市場服務實體經濟質效。完善商品期貨市場品種布局。持續改善企業套期保值交易的制度環境。引導企業根據期貨價格信號合理安排生產經營。六是穩慎發展金融期貨和衍生品市場。發揮股指期貨期權穩定市場、活躍市場的雙重功能。穩妥有序推動商業銀行參與國債期貨交易試點。完善資本市場領域衍生品監管規則。七是穩步推進期貨市場對外開放。有序拓寬商品期貨市場開放範圍。研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放。允許境外期貨交易所推出更多掛鈎境內期貨價格的金融產品。強化開放環境下的監管能力建設。八是深化期貨市場監管協作。加強期貨監管與股票、債券、基金等監管的數據信息共享。強化跨部門、跨地區監管協同。