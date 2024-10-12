習近平會見越共中央政治局委員梁強

10月11日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂會見越共中央政治局委員、中央書記處常務書記梁強。（圖源：新華社記者 丁林 攝） 中評社北京10月12日電／據新華社報導，10月11日，中共中央總書記、國家主席習近平在人民大會堂會見越共中央政治局委員、中央書記處常務書記梁強。



習近平指出，堅持共產黨領導和社會主義制度是中越兩國最本質的特徵，也是發展中越關係最堅實的政治基礎。中方將越南視為周邊外交的優先方向，願同越方一道，在深化高水平互利合作上走在前列，在維護國際公平正義上走在前列，在推動人類進步事業上走在前列，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



習近平強調，在世界百年變局加速演進背景下，中越雙方要把准政治方向，堅持從戰略高度把握中越關係，確保雙邊關係沿著正確軌道不斷向前發展。要強化思想理念交流，用好理論研討、幹部培訓等機制化平台，加強治黨治國經驗交流互鑒，共同提高執政能力、破解執政難題。要打造共贏格局，挖掘合作潛能，全面推進發展戰略對接和互聯互通，努力實現務實合作高質量發展新目標。要培育民間友好，用好明年中越建交75周年和中越人文交流年契機，加強傳統友好教育和輿論引導，為兩國關係長遠發展夯實民意基礎。



習近平表示，今年7月召開的中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。中國進一步全面深化改革、推進高水平對外開放，不僅將為自身發展開辟廣闊前景，也將為越南以及世界各國發展帶來新動力、新機遇。中方願同越方加強交流合作，攜手做改革道路上的同行者、現代化道路上的好夥伴。相信在以蘇林總書記為首的越共中央領導下，越南全黨全軍全民將順利完成越共十三大確定的目標任務，朝著建黨建國百年奮鬥目標穩步邁進。

