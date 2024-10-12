陝西以產業煥新點燃高質量發展引擎

中評社北京10月12日電／據新華社消息，從古而來，向新而進。西部大省陝西，如今正經歷著一場前所未有的產業變革：從工廠到車間、從地面到天空、從高校到企業……求新的渴望、創新的探索、追新的步伐，悉數刻映在這塊有著厚重歷史積澱的土地上。



承東啟西，融接南北。作為新時代西部大開發的重要戰略支點，陝西深思謀變，推動新舊動能有效轉換、創新生態穩步形成、新興產業加速湧現，三秦大地“新”潮澎湃。以產業煥新之力賦能高質量發展，是陝西的現實所需、長遠所寄，也是牢記習近平總書記殷殷囑托的使命所在。陝西正以“爭做西部示範”為奮鬥方向，通過“培新”幫助新產業蓬勃興起，通過“促新”實現創新生態加速形成，通過“向新”厚植發展新優勢，走出一條動能充沛、多點支撐、創新驅動的內涵型增長之路。



培新：產業迭代升級按下“快進鍵”



地區生產總值從百億到千億用了14年，從千億到萬億用了16年，從1萬億到2萬億用了6年，從2萬億到3萬億僅用時4年。



透過陝西省統計局日前公布的統計數據，一個發展步伐不斷加快的陝西清晰可見。這樣的“陝西速度”，靠的是改革開放求新求變的“勇氣”，靠的是能源工業穩如泰山的“底氣”，靠的是產業端不斷進取的“銳氣”：在代表新質生產力的新能源汽車、太陽能光伏、半導體等國內產業賽道上，陝西“彎道超車”，從過去的追趕者變成了競跑者甚至領跑者。特別是新能源汽車產業近三年來保持了年均160%的爆發式增長，一躍成為汽車製造大省。



從“一塊煤”“一升油”“一方氣”到“一輛車”“一片芯”“一道光”，具有陝西特色的現代化產業體系圖景正加速繪就：



——主導產業轉型升級。能源化工產業向高端化、多元化、低碳化轉型發展。在陝北，煤炭行業告別“黑、笨、粗”，向“高、精、尖”的方向轉變，科技助力煤炭“由黑到白”，最終成為可降解的醫用骨釘、餐具、購物袋等物品。

