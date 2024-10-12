五部門發文為社會組織規範化建設立新規

中評社北京10月12日電／據新華社消息，民政部、中央社會工作部、農業農村部、市場監管總局、全國工商聯近日聯合印發《關於加強社會組織規範化建設推動社會組織高質量發展的意見》，就加強分支（代表）機構管理、規範社會組織收費等方面立新規。



記者瞭解到，目前，我國社會組織總量已達88.2萬餘家，在服務國家、服務社會、服務群眾、服務行業等方面發揮了重要作用。但同時，社會組織領域還存在不少突出問題和風險隱患，相關制度建設和監管手段有待加強。



意見除總體要求外，包括依法嚴格登記審查、加強社會組織自身建設、強化管理和監督、積極引導發展、加強組織領導五方面、共18條內容。



在依法嚴格登記審查方面，針對成立登記階段有的發起人不瞭解社會組織非營利法人屬性、有的捐資人將捐贈資產當作借給社會組織或者投資取得社會組織“股權”等問題，意見要求各級民政部門實行事先告知提示，避免發起人、捐資人盲目申請成立登記社會組織。



在加強社會組織自身建設方面，意見推動社會組織加強對人、財、物、活動的管理，包括強化會員（代表）大會、理事會、監事（會）等內部機構的功能作用發揮，推動社會團體、基金會建立健全分支（代表）機構管理制度，加強對分支（代表）機構的監管，建立權責清晰、約束有力的內部財會監督機制和內部控制體系等方面舉措。



意見還推動相關部門按照各自職能落實監管責任，形成監管合力，引導行業協會商會等社會組織規範收費行為，加強線上線下一體化監管和智慧監管，完善社會組織行政執法與紀檢監察、刑事司法銜接貫通機制。