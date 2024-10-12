北京加強文化遺產保護領域監督

中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，通電、通水、增設消防器材……前不久，記者來到北京先農壇慶成宮，工作人員正積極完善基礎設施，為年底面向公眾開放做最後準備。屆時，這座明清古建將重煥新生。



先農壇是北京中軸線上重要的遺產點位，慶成宮就位於先農壇內壇東北部。出於歷史原因，多處民居擠滿了慶成宮的各個院落，加之缺乏規範管理，院內環境秩序臟亂，宮墻破損嚴重。近年來，北京市紀檢監察機關靠前監督，以護航中軸線申遺保護為抓手，推動老城整體保護，使老城蝶變與中軸線新生同頻共振、相輔相成，慶成宮徵收騰退工作就是其中一個縮影。



“一開始，各級紀檢監察組織就有明確分工。”全程跟進慶成宮徵收騰退工作的西城區紀委監委駐區住建委紀檢監察組原組長邱寶民介紹，在慶成宮徵收項目中，市紀委監委相關監督檢查室、駐市文物局紀檢監察組以及西城區各級紀檢監察組織強化“室組地”聯合協作，緊盯摸底調查、徵收範圍劃定、徵收項目手續辦理、騰退清理等環節，壓實相關單位和部門責任，確保按時保質完成任務。



在監督推動下，負責騰退工作的市、區相關單位和部門全面摸排瞭解居民實際居住情況，列出產權事項清單，並分類施策，制定有針對性的騰退補償政策，獲得居民認可。在辦理徵收項目前期手續時，各單位倒排工期、並聯推進，為後續工作搶出時間、打好基礎。



此前，西城區發布慶成宮文物保護房屋徵收項目徵收補償方案，公示欄前圍了不少人，其中也包括邱寶民。與居民關注方案內容不同，他更關注的是大家對方案的意見，並將這些問題及時反饋給主責單位，督促做好政策宣講解讀等工作。



在此基礎上，邱寶民和組員們全程監督補償款發放，緊盯補償款管理、使用等重要環節，督促按時足額發放，並走訪群眾，確保資金發放精準高效、廉潔規範、公平公正。

