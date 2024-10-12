重慶建立全過程跟蹤問效機制

中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委網消息，“收到檢舉控告後，信訪室‘多走一步’主動往前摸排，初步研判線索可查性強、成案率較高後，立即與片區監督檢查室、案件監督管理室、案件審理室加強對接、集體研判，為案件成功突破奠定了良好基礎……”近日，重慶市涪陵區紀委監委召開專題研討會，對該區殘聯原黨組成員、副理事長冉茂太嚴重違紀違法案的查辦過程進行復盤，總結經驗成果。



為嚴把案件質量“入口關”，強化“多走一步”意識，涪陵區紀委監委建立初次檢舉控告必要摸排機制，及時掌握被反映人基本信息、問題線索辦理及反映問題背後涉及的利益訴求、矛盾糾紛等情況。對反映具體且涉及關鍵崗位的來訪舉報，通知聯繫片區監督檢查室共同接訪，必要時邀請案件審理室會商研判，將信訪舉報受理與處置工作有效銜接，今年以來已受理初次檢舉控告133件，摸排出問題線索42件。



案件質量是紀檢監察工作的“生命線”。二十屆中央紀委三次全會要求，加強監督執紀執法標準化建設，加強案件質量評查。重慶市各級紀檢監察機關把提升案件質量作為一項系統工程，加強案件查辦“入口關”的同時，將過程管控貫穿案件查辦全過程、各環節，加強查辦個案、審理把關、評查反饋、監督整改全流程，強化案件質效管控措施，全面提升規範化、法治化、正規化水平。



重慶市紀委監委案件審理室加強案件質量全鏈條管控。一方面，立足構築案件質量共同體，建立案件審理進度跟蹤問效機制，主動靠前服務，在留置案件宣布立案時，同步組建審理組，專人負責跟蹤聯繫和答覆咨詢；在涉及重大疑難複雜案件時，加強與司法機關溝通銜接，及時邀請檢法開展咨詢論證工作。另一方面，堅持事實為上、證據為王，對辦案部門提交審理的案件加強把關，對該退回補充審查調查、該改變定性、該調整處分檔次的堅決提出相應建議；案件辦結後開展精品案件評選，推動狠抓案件質量。與此同時，探索建立全鏈條案件質量保障體系，針對派駐、國企、高校紀檢監察機構案件質量發展不平衡問題，探索建立案件審理協作配合工作。



該市各級紀檢監察機關結合地方實際，切實發揮審理作為執紀執法的“關口”“出口”“窗口”作用，把牢案件質量，全力打造“鐵案工程”。渝中區紀委監委探索構建上下聯動、查審共進、一次辦好的審理工作機制，審理部門在重大職務犯罪案件審查調查伊始就提前介入，在問題定性、證據固定等關鍵環節提出指導性意見，推動案件一次辦好。“審理部門的提前介入，幫助我們揭開了殷亞民披著挪用公款外衣下藏私的實質，完善了其受賄證據鏈。”談及查辦重慶康翔實業集團有限公司原黨委書記、董事長殷亞民嚴重違紀違法案件，渝中區紀委監委第八審查調查室副主任劉偉說。

