中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，健全加強對“一把手”和領導班子監督配套制度。山東省淄博市紀委監委充分履行協助職責和監督專責，以構建完善全面從嚴治黨“四責協同”機制為重要載體，積極探索加強對“一把手”和領導班子監督的有效路徑。



聚力強化責任落實，著力推動壓力傳導。加強對“一把手”和領導班子監督，關鍵在於抓住責任這個“牛鼻子”，明確管黨治黨抓什麼、怎麼抓，層層傳導壓力、壓實責任。淄博市紀委監委堅持把督促各級黨組織“一把手”和領導班子扛牢全面從嚴治黨責任擺在首要位置，嚴格落實責任清單制度；創新實行“廉情交底”制度，新任職主要領導到任後3個月內，由上一級紀檢監察機關安排專人將主體責任履職清單、所在單位廉政風險等面對面“交底”，督促幫助掌握情況、扛牢責任；探索建立“四責同述”制度，每年組織部分單位黨組（黨委）、黨組（黨委）書記、班子成員及派駐機構（內設紀檢機構）“四責同述”，評議結果作為幹部考核評價使用重要依據。



聚力強化日常監督，持續規範權力運行。加強對“一把手”和領導班子監督，必須融入日常、抓在經常。淄博市紀委監委堅持以履行監督首責推動抓早抓小、強化約束，優化完善廉政談話制度；探索建立提醒督促機制，明確廉政履責提醒內容、廉情抄告回告情形，督促提醒分管市領導抓好監管責任；推進各類監督貫通協調，出台關於加強紀檢監察機關專責監督與其他各類監督貫通協調的實施意見，建立健全信息溝通、線索移送、措施配合、成果共享等工作機制；結合整治群眾身邊不正之風和腐敗問題、“齊風護航”優化營商環境專項行動等重點工作，實施協同監督，實現各類監督統籌協調、有序銜接。



聚力強化懲治防結合，有效提升治理效能。加強對“一把手”和領導班子監督，必須嚴查重點領域“一把手”違紀違法問題，深化以案促改以案促治、發揮綜合效能。淄博市紀委監委堅持以“全周期管理”方式一體推進“懲治防”，嚴格落實監督執紀工作以上級紀委領導為主的要求，加強辦案指導、打通辦案梗阻；始終保持高壓震懾，對“一把手”和領導班子成員違紀違法問題“零容忍”，優先排查處置問題線索；深化做實以案促改以案促治，出台具體工作辦法，做實案件查辦“後半篇文章”。



聚力強化教育引導，督促做到廉潔自律。加強對“一把手”和領導班子監督，需要常態化做好紀法教育、警示教育和家風建設，築牢思想堤壩，推動廉潔履職。淄博市紀委監委堅持多措並舉抓實對“一把手”和領導班子的常態教育警示，督促黨員幹部自覺遵規守紀；舉一反三抓好檢視剖析，對發生重大違紀違法案件特別是“一把手”違紀違法案件的單位，督促召開專題民主生活會，推動班子成員逐一對照剖析、帶頭落實整改；深入推進清廉淄博建設，持續開展“淄博好家風”主題教育，營造全社會崇廉踐廉濃厚氛圍。