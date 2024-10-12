糾紛巧化解　矛盾不上交

中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，在福建省漳浦縣綏安鎮，有一位遠近聞名的“劉所長”，轄區群眾無論遇到什麼糾紛或者麻煩事兒，第一時間就會想到他。大家都說：“劉所長為人公正，‘兵哥調解’辦事公道。”



群眾口中的“劉所長”，就是漳浦縣司法局綏安司法所所長、綏安鎮調解委員會副主任劉坤江。自2015年從部隊轉業，他就扎根在偏遠少數民族聚居地從事司法行政工作，公平公正地解決了無數矛盾糾紛，深受當地幹部群眾好評。由於工作成績突出，劉坤江獲得了“全國模範人民調解員”、全國模範退役軍人、福建省年度“最美退役軍人”等多個榮譽稱號。



司法行政工作瑣碎繁雜，調解是其中很重要的一項。剛轉業到漳浦縣司法局盤陀司法所工作不久，劉坤江就遇到了一起棘手的糾紛。



一天中午，劉坤江正準備去吃午飯，就有人吵吵嚷嚷來到所裡：“他狠心毒死了我家三只母山羊，你們說應該怎麼賠償？”劉坤江詳細詢問了雙方當事人，得知當地蜜柚種植戶老王因為自家剛抽芽的柚子葉被山羊吃掉了，一怒之下把農藥抹在柚子葉上，結果毒死了三只母山羊。養羊的人非常心疼，要求老王必須賠償他的損失。老王認為自己的損失也很大，要對方賠償蜜柚損失。雙方爭執越來越激烈，有大打出手的趨勢。



劉坤江初來乍到對調解業務還不熟悉，又第一次遇到這麼大的陣仗，一時有點“心慌”。但在同事的鼓勵下，他很快鎮靜下來：業務不熟可以學，但起碼要把司法人員的真情、真心“亮”出來。



“這件事，我們一定查清事實，給大家一個公道。”兩杯新泡的熱茶，一句溫暖如春的保證，讓正在氣頭上的矛盾雙方暫時冷靜了下來，他們約定第二天上午再來司法所繼續調解。

