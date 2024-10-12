江蘇溧陽紀委常委錢宏君：慎終如始百戰不殆

中評社北京10月12日電／剛辦完一起國有企業領導幹部涉嫌受賄案件，江蘇省溧陽市紀委常委、監委委員錢宏君就馬不停蹄地進入下一個戰場，研判案情、明確方向、釐清重點、制定策略、抽絲剝繭……這名有著28年反腐經歷的老將依舊以慎終如始的態度，帶領團隊奮戰在辦案一線。



自2017年底轉隸至溧陽市紀委監委，錢宏君歷任第四紀檢監察室主任，市監委委員，市紀委常委、監委委員等職務。七年的時間裡，他帶隊緊盯權力集中、資金密集、資源富集領域，堅決懲治群眾身邊的不正之風和腐敗問題，查辦了多起在當地有影響力、涉案金額大的案件。由於工作成績突出，錢宏君3次榮立個人三等功，並被評為江蘇省紀檢監察系統先進工作者。



在反腐敗高壓態勢下，一些違紀違法人員的腐敗手段花樣翻新、變異升級，想盡辦法對抗組織審查調查。對此，錢宏君經常提醒辦案人員要不斷提升政治敏銳性和洞察力，積極適應監督執紀執法工作中遇到的新問題、新情況和新挑戰。



2022年，錢宏君牽頭查辦了一起受賄案件。在這起案件中，溧陽市水源辦原主任王某某以借款為名收受某商人老板的賄賂，並與行賄人互相串供、訂立攻守同盟。被留置後，王某某對自己的違紀違法行為閉口不言，調查一度陷入僵局。而此時，王某某的妻子史某某不但沒有勸說丈夫向組織坦白情況，還暗地聯繫多位行賄人到指定地點，逐一談話“對口型”，為其丈夫掩蓋罪行。



“史某某自以為她的謀劃天衣無縫，但恰恰這一出‘自作聰明’的布局讓他們夫妻二人露出馬腳，也讓我們找到了新的調查突破口。”察覺到史某某的異常行為後，錢宏君帶領團隊爭分奪秒對其財產情況進行了進一步調查，發現由史某某實際控制的他人銀行卡上，存有大量明顯與其家庭合法收入不符的存款。與此同時，專案組通過比對銀行轉賬記錄，篩選出了疑似行賄的工程老板。通過抽絲剝繭，專案組發現王某某為相關工程老板謀取利益，並多次收受他們賄送的財物共計349萬元的違紀違法事實。



群眾對發生在身邊的不正之風和腐敗問題深惡痛絕，感受尤為深切，作為一名基層紀檢監察幹部，錢宏君下大力氣查處群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，堅定地捍衛群眾利益。

