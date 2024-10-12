駐稅務總局紀檢監察組強化紀檢監察

中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，日前，結合此前稅務總局黨委反饋的多份紀檢監察建議階段性落實情況，中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組有關負責同志同總局相關司局負責同志進行面對面回訪座談：“各牽頭整改司局要聚焦重點整改任務，結合職能職責，加強前瞻性思考、實證性分析和針對性研究，以務實管用工作舉措保障紀檢監察建議整改實效。”



二十屆中央紀委三次全會強調，完善紀檢監察建議的提出、督辦、反饋和回訪監督機制，增強剛性約束，防止“一發了之”。記者瞭解到，駐稅務總局紀檢監察組以做實紀檢監察建議回訪評估為抓手，規範建議提出、審批報送、歸口管理等工作環節，既避免應發未發，又防止建議泛化、簡單化，提升紀檢監察建議工作質效。



作為做實查辦案件“後半篇文章”的重要抓手，提好紀檢監察建議首先要結合突出問題找准切入口，確保提出建議切中要害。駐稅務總局紀檢監察組認真梳理近年來案情複雜、案值較大、各方關注度高的案件，注重從稅務系統行業特性、系統共性、領域個性風險隱患進行全面分析，深入總結案件特點和規律，查找主體責任落實、日常監督監管、制度機制建設等方面存在的突出問題。



“黨的二十大以來，我們緊盯稅收治理重要領域、稅費徵收重要方面，共形成個案和類案剖析報告近30份。”駐稅務總局紀檢監察組有關負責同志介紹，在深入剖析案件的基礎上，紀檢監察組從強化管黨治黨、淨化政治生態、加強制度建設、規範權力運行、健全監督機制等方面著手，“對症下藥”提出紀檢監察建議。去年以來，已向稅務總局黨委發出12份紀檢監察建議，提出健全出口退稅監管新機制、改進稅務風險應對頂層設計、加強涉稅中介行政監管、優化全系統派出機構基層黨組織和監督體系設置、推進一案雙查和“雙向倒查”等60餘條意見建議。



精準制發紀檢監察建議只是第一步，加強跟蹤督辦、推動問題整改落實落地才是關鍵。駐稅務總局紀檢監察組以壓實整改責任為抓手，推動稅務總局黨委研究制定落實紀檢監察建議辦理工作機制指引，明確總局黨委書記就紀檢監察建議提出的重點問題整改和意見落實進行專題部署，分管局領導每月召開專題會議、分管黨建的局領導每季度召開調度會議研究整改工作，推動各責任司局、相關省級稅務局設立整改落實台賬，按職責分工不折不扣抓好整改落實，形成“接收擬辦—研究分辦—督促落實—協調調度—情況反饋”的責任閉環。

