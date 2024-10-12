貴州省政協原黨組成員陳晏被開除黨籍和公職

中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對貴州省政協原黨組成員、副主席陳晏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，陳晏喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀錯位，不落實黨中央重大決策部署，違規舉債，大搞政績工程，搞政治攀附，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品禮金，違規配備、使用公務車輛；違規干預、插手執紀執法活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、規劃審批、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；違規決策，濫權妄為，盲目引進推動項目，造成國家利益重大損失。



陳晏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予陳晏開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。