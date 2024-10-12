哪些增量財政政策值得期待？

中評社北京10月12日電／據大公報消息，當前市場對財政政策充滿期待，但討論仍多囿於量級的“比大小”，普遍存在兩方面問題：一是缺乏時空觀，同樣量級的政策，短期急出還是長期緩出？不同的政策，互相怎麼組合？政策信息以何種方式給到市場？二是缺乏目的性，政策量級一小一大，量級小的形成純增量（如擴大投資），量級大的用於存量（如化債），前者逆周期效果可能好於後者。



鑒於此，筆者希望在量級的基礎上，進一步區分輕重緩急和政策目的的不同，回歸基本事實，分四步展示增量財政政策的四條猜測路徑，幫助投資者盡可能系統、立體地評估即將落地的增量財政政策。



短期為預算收入缺口“平賬”



從以往經驗來看，財政預算如有收入缺口（實際收入低於預算收入目標），都會有財政／准財政增量政策。今年財政收入缺口或達2.8萬億元（人民幣，下同），或者通過增發國債2至3萬億元“平賬”。具體而言，過去共三個年份出現過收入缺口，下半年全都有增量政策“平賬”：如2015年缺口規模9000億元，政府創設8000億元專項建設基金；2022年缺口規模2.7萬億元，政府創設政策性開發性金融工具7399億元，新增PSL（抵押補充貸款）6300億元，盤活專項債逾5000億元；2023年缺口規模0.8萬億元，政府增發國債1萬億元，赤字率由預算的3%升至3.8%。



中期為地方債務“補賬”



今年3月份，清華大學經管學院院長白重恩在長安講壇發表的題為《新階段的中國經濟與財政政策》的演講，估算了2020－2022年疫情衝擊地方赤字規模。三年疫情，地方額外產生近7萬億元赤字。其中，中央僅彌補約1萬億元，地方仍剩餘約6萬億元的遺留赤字。中央或通過兩條路線，緩解地方財政困難：

