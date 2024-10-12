澳大利亞音樂治療師崔懿允：用旋律溫暖人心

崔懿允做音樂治療講座。（圖源：受訪者供圖） 中評社北京10月12日電／據人民日報海外版報導，崔懿允，一位來自廣東廣州的姑娘。因為熱愛音樂，想用音樂治愈更多有需要的人，她通過自己的努力成為了一名註冊音樂治療師，為更多的人帶來了心靈的慰藉與療愈。



熱愛音樂 自小結緣



崔懿允從小就學習鋼琴，對音樂一直保持著熱愛。高中時，崔懿允在翻閱招生簡章時瞭解到音樂治療這一專業。音樂治療不僅涉及音樂，還結合了心理學和醫學。她認為，這是對她父親醫生職業的傳承和她對音樂的熱愛在學術上的交集。



2012年，崔懿允考入中央音樂學院音樂治療專業，開啟了她的音樂治療之旅。在5年的學習過程中，她不僅接受了系統的音樂訓練，還深入學習了心理學和醫學知識。“音樂治療是多學科交叉的，這對我們的要求非常高。剛開始學習音樂治療時，我和同學們經常要面對大量的英文文獻，理解起來頗為吃力。”崔懿允回憶道，“但也正是這種多樣性，讓我感到無比充實。”



音樂治療專業的獨特之處在於，它不僅僅注重音樂技能的培養，更注重心理學知識的積累和實操的鍛煉。因此，崔懿允在大二時就開始了臨床實踐，在醫院和養老院等機構為患者進行音樂治療。



“第一次接觸病人時，我非常緊張，甚至懷疑自己是否能勝任這份工作。”崔懿允說。當時，她在一所醫院的精神科實習，面對的是一些患有嚴重精神疾病的病人。“當我第一次給一位抑鬱症患者進行音樂治療時，我感到很無力，不知道我的音樂是否真的能幫到他們。”她說。



在學習的過程中，崔懿允遇到了對她影響很大的導師。“我們有個督導老師，會全程陪同我們進行治療，從治療方案的設計到臨床操作，再到事後的反饋調整，老師都非常細致地為我們進行指導。這種師生之間的緊密聯繫讓我感到非常溫暖，也讓我在學習中獲得了巨大的進步。”崔懿允說，“老師們不僅在技術上給予我們支持，更在情感上像大姐姐一樣，幫助我們處理自己在治療過程中可能產生的情緒波動。”



面對一次次挑戰，崔懿允逐漸成長起來。她學會了如何用音樂去接近病人，瞭解他們的內心世界，並通過音樂讓他們感到平靜和安慰。“這些經驗讓我逐漸積累了信心，也讓我認識到音樂治療的真正價值。”

