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美國務院批准向阿聯酋和沙特阿拉伯的軍售
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2024-10-12 11:59:02
（圖源：央視新聞）
中評社北京10月12日電／據央視新聞報導，當地時間10月11日，美國國防部表示，美國務院當天批准向阿拉伯聯合酋長國出售價值12億美元的軍備以及向沙特阿拉伯出售價值約6.55億美元的“地獄火2”空地導彈。
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