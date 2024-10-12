西方媒體稱海灣國家正就以伊局勢游說美國

9月21日，伊朗軍人在首都德黑蘭參加閱兵式。（圖源：新華社記者沙達提攝） 中評社北京10月12日電／據新華社報導，多名消息人士向媒體披露，沙特阿拉伯等海灣國家正游說美國，希望阻止以色列打擊伊朗石油設施，擔心一旦衝突繼續升級，戰火將波及自身。這些海灣國家還告知美方，如果以色列對伊朗發動打擊，他們不會向以方開放領空。



據路透社10日報導，伊朗一名高級官員和一名外交官員透露，伊朗在本周的會晤中警告沙特方面，如果為以色列襲擊伊朗提供任何協助，伊朗將無法確保沙特石油設施的安全。



伊朗外交部長賽義德·阿巴斯·阿拉格齊9日訪問沙特，與沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼和外交大臣費薩爾·本·法爾漢·阿勒沙特會晤。



多名不願公開身份海灣國家消息人士告訴路透社，伊朗通過外交渠道要求海灣國家利用其對美國的影響力，游說美方阻止以色列襲擊伊朗石油設施。海灣國家官員已就以色列可能對伊朗發動報復性襲擊向美方表達了憂慮。



這些海灣國家消息人士說，沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林這些海灣國家都非常希望地區緊張局勢緩和，“我們將被夾在一場導彈戰中間。我們非常擔憂，特別是在以色列打擊伊朗石油設施的情形下”。



他們表示，沙特等海灣國家拒絕向以色列開放領空對伊朗發動任何打擊，並告知美方這一立場。“海灣國家不會允許以色列使用其領空，不會允許以色列導彈通過，不希望以色列打擊（伊朗）石油設施。”一名消息人士強調。與沙特王室關係接近的沙特分析師阿里·謝哈比說：“伊朗已表明，如果海灣國家向以色列開放空域，將被認定為戰爭行為。（沙特）不會允許任何人使用領空。”

