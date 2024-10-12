江門中微子實驗探測器主體裝置基本建成

（圖源：新華社） 中評社北京10月12日電／據新華社報導，記者11日從中國科學院高能物理研究所瞭解到，我國重大科技基礎設施——江門中微子實驗建設進入收官階段，探測器主體裝置基本建成，預計11月底完成全部安裝任務並啟動超純水、液體閃爍體的灌裝，2025年8月正式運行取數。



中微子是構成世界的基本粒子，是宇宙中最古老、數量最多的物質粒子。由於中微子質量輕、運動速度接近光速，而且幾乎不與任何東西發生反應，探測中微子非常困難，科學界對其基本性質瞭解很少。



對此，2013年立項、2015年開工建設的江門中微子實驗以測量中微子質量順序為首要科學目標，同時進行超新星中微子、地球中微子、太陽中微子、大氣中微子、質子衰變等多項重大前沿交叉研究。



記者在現場看到，江門中微子實驗的核心探測設備是一個位於地下700米的液體閃爍體探測器，探測器放置在地下實驗大廳內一個44米深的池子中央，直徑41.1米的不銹鋼網殼是探測器的主支撐結構，能夠承載直徑35.4米的有機玻璃球、2萬噸液體閃爍體、2萬個20英寸光電倍增管、2.5萬個3英寸光電倍增管、電纜、防磁線圈、隔光板等大量探測器部件。待安裝任務全部完成後，科研人員將在有機玻璃球內注入液體閃爍體，在放置探測器的池中注入超純水直到將整個探測器完全淹沒，繼而開始探測中微子。