賴謀“獨”挑釁是台海和平穩定的禍根亂源

（圖源：國際在線） 中評社北京10月12日電／據國際在線報導，中國台灣地區領導人賴清德10日在講話中重彈所謂“互不隸屬”的“新兩國論”，編造“台獨”分裂謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。在堅持一個中國原則早已成為國際社會普遍共識的背景下，賴清德的講話逆流而動，再次暴露出為謀取政治私利不惜破壞台海和平穩定的險惡居心，坐實其是“台獨”分子、“戰爭引爆者”的本來身份。



自從5月份上台以來，賴清德變著花樣兜售“台獨”分裂謬論。“5·20”講話時，他公然宣稱兩岸“互不隸屬”，試圖在所謂“國家”認同上大做文章，以“兩國關係”取代兩岸關係。就在前幾日，他又拋出蓄意割斷兩岸歷史聯結的所謂“祖國論”，試圖鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。再到此次講話將“新兩國論”系統化，可見賴清德此人“獨性”極強，危害極大。



無論賴清德編造什麼樣的奇談怪論，都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的客觀事實。1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國。這構成二戰後國際秩序的重要組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的法理根基。



53年前，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在“兩個中國”，不存在“一中一台”。在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。



然而，賴清德無視國際法和國際社會主流民意，不斷挑釁滋事。此次講話，他妄言“中華人民共和國無權代表台灣”。作為配合，民進黨當局推動所謂“聯大第2758號決議不涉台灣決議文”、鼓噪台灣“有權利加入國際組織”，削尖了腦袋想拓展“國際空間”，實際是處處碰壁。



半個多世紀以來，聯合國及其他國際和地區組織均恪守聯大第2758號決議。在一個中國原則前提下，中國和183個國家建立外交關係。這充分說明，堅持一個中國原則是國際大義，是人心所向、大勢所趨。無論民進黨當局如何折騰，都只會越折騰越失敗。

