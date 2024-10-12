弘揚東方智慧　建設更好亞洲

9月28日，在廣西南寧國際會展中心，消費者在選購來自泰國的商品。在廣西南寧舉行的第21屆中國—東盟博覽會上，東盟國家的榴蓮、紅木、餅幹、咖啡和俄羅斯牛筋腸、秘魯羊駝毛公仔等產品“走紅”，深受觀眾喜愛。（圖源：新華社記者陸波岸攝） 中評社北京10月12日電／據新華社報導，在老撾萬象舉行的東亞合作領導人系列會議上，與會國家普遍呼籲加強互利合作、促進共同發展，體現出推動地區長期健康穩定繁榮的政治意願。亞洲國家有共同的家園、利益和機遇，更有共同的價值追求。面向未來，地區國家應進一步樹牢亞洲意識，弘揚東方智慧，朝著構建一個和平安寧、共同繁榮、開放融通的亞洲穩步前行。



博大精深的東方智慧為地區國家共迎挑戰、共促發展提供源源不斷的營養和力量。亞洲孕育了眾多古老文明，在長期實踐中形成了獨到的處世思辨。“孤掌難鳴，眾擎易舉”引導亞洲國家在風險挑戰面前堅定選擇團結協作；“海納百川，有容乃大”幫助亞洲國家洞穿保護主義和單邊主義迷霧，走開放包容的大道正途；“親仁善鄰，國之寶也”促進各國以對話促理解、以友善促和睦，和平解決分歧、矛盾或爭端。



胸懷這些理念信念，中方多年來秉持互利友好宗旨，積極參與地區國家各領域合作並取得豐碩成果。2021年，雙方正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係。在雙方領導人的戰略引領下，中國－東盟命運共同體建設邁出堅實步伐，高質量共建“一帶一路”結出累累碩果。中老鐵路成為老撾首條現代化鐵路，大大促進區域互聯互通。雅萬高鐵標誌著印尼正式邁入高鐵時代。柬埔寨金港高速公路、老撾萬象－萬榮高速公路、許多現代化機場以及港口等基礎設施的建成極大提升了區域交通運輸能力，為經濟發展注入了新的活力。



中國與東盟新質生產力合作勢頭強勁、前景廣闊。日前在廣西南寧舉行的第21屆中國－東盟博覽會上，中國在綠色能源、數字經濟，尤其是新能源汽車、鋰電池和光伏產品“新三樣”等方面的領先優勢吸引大量國際合作夥伴對接洽談。本次中國－東盟（10＋1）領導人會議，與會各國一致同意繼續深化貿易、投資、農業、互聯互通、應對氣候變化等領域合作，拓展人工智能、數字經濟、綠色經濟等新興領域合作。會議通過了《中國－東盟關於實質性結束中國－東盟自貿區3.0版升級談判的聯合聲明》，與會東盟國家表示願以此為契機，加強同共建“一帶一路”倡議對接，持續推進區域經濟一體化，構建更為緊密的東盟—中國命運共同體，為維護地區和平、穩定和繁榮作出貢獻。