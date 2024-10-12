中國專家推廣分享　助力非洲血吸蟲病防控

中國專家組進行標準宣貫。專家組供圖 中評社北京10月12日電／據人民網報導，坦桑尼亞桑給巴爾消息：在世界標準日來臨之際，中國血吸蟲病防治技術標準宣貫暨實驗室檢測能力提升培訓班日前在坦桑尼亞桑給巴爾地區奔巴島舉行。培訓班由中國援助桑給巴爾血吸蟲病防治技術項目專家組與桑給巴爾奔巴島疾病預防控制機構合作舉辦，來自當地各級疾控機構及醫院的80餘名醫護人員、實驗室技術人員參加培訓。



培訓期間，中國專家組詳細講解了埃及血吸蟲的生物學特性、流行病學特徵以及診斷與治療等關鍵知識，重點介紹了埃及血吸蟲病原學檢測技術尿液鏡檢和核酸檢測技術，針對前期國內已成功建立的兩項埃及血吸蟲檢測標準——《埃及血吸蟲蟲卵檢測尿液過濾鏡檢法（團體標準 T／JPMA014－2022）》和《埃及血吸蟲核酸檢測重組酶介導等溫擴增法（江蘇省地方標準DB32／T4565－2023）》進行了詳細、系統的宣貫，並通過一對一的指導，讓學員們較好掌握了檢測技術。



奔巴衛生署醫政處處長馬蘇德表示，通過此次培訓班標準的學習和實踐，當地疾控與醫療機構對埃及血吸蟲病規範檢測能力得到有力提升，為確保當地患者及時發現、及時治療奠定較好基礎。



2014年，中國在世界衛生大會上簽署了關於在坦桑尼亞開展血吸蟲病防治合作的諒解備忘錄，中國政府負責提供資金和技術支持。2017年，江蘇省血吸蟲病防治研究所首批專家組進駐奔巴島。2023年9月，中國援助桑給巴爾血吸蟲病防治技術二期項目啟動。



據瞭解，多年來，江蘇省血吸蟲病防治研究所圍繞全球血吸蟲病消除目標與國內輸入性血吸蟲病防控的工作要求，在積極研發血吸蟲病防控新技術、新產品的同時還組織國內外專家對中國血吸蟲病防控的經驗、策略進行總結與提煉。在此基礎上，為進一步規範埃及血吸蟲病的診斷方法，該所牽頭制定完成了兩項埃及血吸蟲檢測標準——《埃及血吸蟲蟲卵檢測 尿液過濾鏡檢法（團體標準 T／JPMA014－2022）》和《埃及血吸蟲核酸檢測 重組酶介導等溫擴增法（江蘇省地方標準DB32／T4565－2023）》。



