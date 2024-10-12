中評社北京10月12日電／網評：黎智英等國安案件必將辦成鐵案



來源：大公報 作者：卓銘



黎智英案審訊進行了近百日，外國勢力從沒有停止過干預。一班英國國會議員近日成立了所謂的“跨黨派任意拘留及人質事務小組”，用“人質”這個新名目來替黎智英案大做文章，企圖淡化和轉移黎智英案嚴重危害國家安全的本質。如此明目張膽以政治手段干預香港司法程序，說明這班滿口“人權自由”的政客，根本視法治為無物，甚至暴露他們知法亂法的醜陋面目。必須清晰地指出，黎智英等人危害國家安全罪有應得，也必將辦成鐵案，外國的干預必以慘敗告終。



首先需要強調一點，這些反華政客把黎智英案等同於所謂“人質外交”，根本是顛倒黑白。黎智英不是什麼“人質”，更不是政治犯，而是一個因為觸犯欺詐、組織及參與未經批准集結等罪而被判入獄，又涉及重大國家安全罪行的嫌犯。特區政府拘捕黎智英、法院對黎智英案進行長時間而一絲不苟的審訊，由始至終都是為了維護香港的法治，不管黎智英是否壹傳媒創辦人、是否英國公民、政治立場如何，只要涉嫌違法，就必須接受法律審判。這班政客難道連最基本的法治原則都不知道？抑或是在揣著明白裝糊塗？



相信很多人都還記得，英國今年7月尾因為反移民發生大規模騷亂，“示威者”打砸搶燒樣樣不缺，當地警方一共拘捕了超過1000人，並刑事起訴其中近600人，法庭更加24小時“快線”處理相關案件。那些英國政客，又有沒有捍衛過被告人的權利？有沒有抗議當局對“示威者”進行“不公平審訊”和“不公平拘留”？不但如此，包括反對黨領袖蘇納克在內的政黨和議員，眾口一詞對騷亂進行譴責，更表示會全力支持警方嚴正執法。政府更加動用緊急權力成立了一支俗稱“常備軍隊”的特警隊，加強打擊不同地區的騷亂。



英國自己對危及國家安全的言行“有殺錯，無放過”，如今還有臉來攻擊特區政府，真是荒謬得可笑。有些人滿嘴“人權自由”，實際上是滿肚子的算計。但他們要有自知之明，對於黎智英案，英國不管從法律或所謂道義上都沒有任何資格和權力插手，而香港的司法制度，亦絕不容許外國肆意干預或影響審訊結果。

