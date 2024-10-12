中評社北京10月12日電／網評：借國家政策東風 揚香港發展風帆



來源：大公報 作者：葉建明



10月8日，國新辦舉行新聞發布會，邀請國家發展改革委介紹系統落實一攬子增量政策有關情況。國家發展改革委主任鄭栅潔表示，針對當前經濟運行中的新情況新問題，將在有效落實存量政策的同時，圍繞加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面，加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。



發改委提出，將確保政策同向發力、形成合力，推動一攬子增量政策的落地實施。並強調，當前的一攬子增量政策，一定不是一個短期的刺激，而是可持續的。不單單著眼當前中國經濟面臨的問題和困難，也不單單著眼實現今年的經濟目標，它瞄准的是更長時間的發展，高質量發展。



投資民生保障提振消費



中央對拉動經濟的一攬子增量政策十分重視。9月26日，中共中央政治局召開會議，提出要“加力推出增量政策”；3天後的國務院常務會議提出，要“研究部署一攬子增量政策的落實工作”。



國家強有力的“組合拳”政策自9月24日以來密集公布。這其中包括央行宣布的一攬子貨幣政策，如降低存款準備金率和政策利率，帶動市場基準利率下行；降低存量房貸利率，統一房貸最低首付比例；創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展等。隨著貨幣政策超預期推出，且部分落地並顯現效果。為此人們期待能有財政政策推出，令政策“組合拳”更有效，推動經濟發展的力度更大。果然，此次發改委釋放的加大宏觀調控力度、繼續提供增量政策，以財政政策刺激內需的信號發布。



本次財政政策的重點從投資鋼筋水泥逐步過渡到更有市場需求、更有價值的方面，將投資刺激更多轉向民生保障，如養老，健康，就業等公共保障，這有利於提振消費和投資。

