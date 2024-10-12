網評：特區政府宜重點規劃“島嶼旅遊”

中評社北京10月12日電／網評：重點規劃“島嶼旅遊”



來源：大公報 作者：陳建君



內地十一黃金周假期結束，據入境處數據，今年國慶黃金周期間，訪港內地旅客人次約122萬。去年因中秋連國慶形成長達八日的假期，即使今年較去年少一日，訪港內地旅客仍然大增約27%。旅遊業監管局資料顯示，黃金周共超過1050個內地入境旅行團到港，今年過夜客增多，過夜行程占約80%，數字令人鼓舞，反映特區政府及社會各界推出的措施和活動具吸引力。



要長期吸引旅客來港並過夜，必須發掘更多旅遊資源，落實“香港無處不旅遊”理念。香港的自然風貌世界聞名，特別是由市區到達郊野只需很短路程的特點，深受旅客歡迎。香港的海島旅遊、自然生態旅遊及水上活動旅遊、離島旅遊資源豐富，但特區政府一直未有重點規劃離島的旅遊點，即使不斷宣傳離島旅遊有成效，大量旅客進出，若公共交通網絡、道路設計、公廁等配套，不能承載大量旅客，將令香港形象變差。



新民黨於7月17日向行政長官提交施政報告建議書，建議特區政府重點規劃島嶼旅遊，改善配套質素及承載力。



首先，可找出香港各島嶼不同的特色，制訂獨一無二的“跳島游”路線，同時完善好行山徑、單車徑、露營點等配套，並加快改善碼頭、道路及流動通訊設施等基建，甚至可增加住宿配套，推出一日至數日的生態旅行團行程；並研究利用可供短期租用的空置農地，發展露營、觀星等用途，帶領旅客走訪香港的自然景點。



其中一個“跳島游”的成功例子是由香港旅遊事務署主辦的“西貢海藝術節”，此藝術節連結四個西貢內海島嶼，主辦方安排船只接載遊客來往西貢碼頭、鹽田梓、橋咀洲、滘西洲和糧船灣，讓旅客跟隨路線，探索島嶼上的天然資源、文化歷史及藝術作品，如瞭解鹽田梓制鹽歷史、客家文化和天主教信仰等。

