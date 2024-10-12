中評社北京10月12日電／網評：數據是數字經濟茁壯的土壤



來源：大公報 作者：沈可為



在數字經濟時代，數據是土壤，也是能源，令整體經濟發光發亮。缺乏準確、完備的數據，就等於一片農田沒有優質的土壤、一間工廠沒有能源令機器運轉。



“數據是核心戰略資產”的概念已成為一個共識。掌握數據後，可將數據轉化為資產。企業可利用數據去驅動數字轉型及創造價值。透過分析數據，企業可深度瞭解客戶的消費行為及品味，從而提高出售產品的把握，並通過連結企業內部（如每項產品的每日銷量）及外部（宏觀經濟）的數據，促進數據與業務的深度融合，擴大數據資產的應用場景，創造商業模型，最後達至數字資產商業、經濟及社會價值最大化的效果。



上海中醫藥大學協同創新中心開發的“仲景方證虛擬數字人”，是內地首個融合大語言和方證辨證的中醫經方虛擬數字人。這個能聽懂、能交談、能思考、能開方的中醫靈境智能體，構建AI－agent架構，可以實現多功能智能體應用，包括智能識別與患者交流遇程中的關鍵病症；並以方證辨證思維為核心，採用思維模擬與深度合作方法，“能思考、能開方”，推薦高精準度的中醫經方。



擁有數據素養，就能創造新的商業模式。阿里巴巴就是從數據起航，伸延至金融業。數據素養，不限於數據科學家，而是涵蓋所有員工。螞蟻金服透過阿里巴巴生態系統內的數據，計算出每個人的信貸分數。當客戶申請信貸，銀行便可據此檢查客戶的信貸評級。此外，阿里巴巴和螞蟻金服正利用數據服務更多金融企業。