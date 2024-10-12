中評社北京10月12日電／網評：發揮香港優勢 鑄就全球科創金融高地



來源：大公報 作者：莊紫祥



在全球科技創新的汹湧浪潮中，金融科技（FinTech）作為科技與金融深度融合的璀璨明珠，正以前所未有的速度重塑全球金融版圖。香港是國際金融中心，並躋身全球十大金融科技中心之列，也在全力建設國際創新科技中心，香港可望成為亞洲乃至全球的科創金融樞紐。筆者將深度剖析香港如何在新時代背景下，發揮關鍵角色，鑄就全球科創金融的新高地。



一、香港科創金融的獨特魅力



香港作為全球三大金融中心之一，投融資體系完善、金融市場成熟，監管環境與國際接軌，為金融科技企業的融資、上市及國際業務拓展鋪設了黃金大道。近年來，香港交易所推出的18A章與18C章上市規則，如同兩股強勁的東風，為生物科技企業與特專科技企業打開了通往資本市場的大門，助力其展翅高飛。



在創新科技的賽道上，香港同樣展現出了不凡的實力與潛力。《香港創新科技發展藍圖》的出台，為香港打造國際創新科技中心描繪了宏偉藍圖。通過政策扶持與資金投入，香港正加速推進基礎科研、成果轉化與產業化進程。香港有五間大學位列世界百強大學，更為香港提供了源源不斷的智力支持，為金融科技的蓬勃發展注入了強勁動力。



在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，成為了連接內地與世界各地的橋梁與紐帶。這一優勢不僅吸引了國際資本與人才的湧入，更為內地金融科技企業提供了走向國際、實現全球化布局的跳板。同時，香港與內地在金融、科技等領域的深度合作，也為兩地企業帶來了前所未有的合作機遇與共贏空間。

