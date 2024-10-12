善用樂齡科技　減輕照顧者壓力

長者安居協會日前推出全新產品“一線通守護卡”作為新一代“出得街的平安鐘”。（圖源：大公報） 中評社北京10月12日電／據大公報報導，政府會在2024至25年度向“樂齡及康復創科應用基金”（基金）額外注資10億元，加強資助合資格的安老及康復服務單位購置、租用和試用科技產品，並擴闊基金的用途至適合家居使用的樂齡科技產品，合資格的安老及康復服務單位可申請購置合適的科技產品，供長者、殘疾人士及其照顧者借用，讓科技產品的適用範圍從院舍和社區服務單位擴展至家居，改善長者和殘疾人士的生活質素，亦減輕照顧者的負擔和壓力。



房委會明年推感測器試驗計劃



不少長者足不出戶，不但有礙身心，而且潛藏危機。房委會計劃於明年推行試驗計劃，於兩個公共屋邨的長者住屋，在同意參與計劃的長者大門安裝物聯網出入感測器，若長者長時間逗留於單位內，系統會自動按其提供的緊急聯絡名單或長者住屋舍監發出短訊通知，提示他們關注長者的生活情況。



此外，長者如遇上緊急情況，及時按動平安鐘就有機會獲得援助，故此，隨身的平安鐘可謂長者救命符。長者安居協會日前推出全新產品“一線通守護卡”作為新一代“出得街的平安鐘”，讓任何年齡人士外出時，有需要時，隨時隨地均可呼叫緊急支援服務。而除了有關科技外，預防長者游走、跌倒及健康監測等裝置及系統在市面亦陸續使用，把科技應用在長者的福祉。